Pico y placa en Quito: las restricciones de movilidad para este viernes 22 de agosto

El Pico y placa rige este viernes 22 de agosto del 2025 para los vehículos y motocicletas con placas que terminan en 9 y 0, en el Distrito Metropolitano de Quito.

La restricción está operativa desde las 06:00 hasta las 09:30 por la mañana y en la tarde de 16:00 a 20:00.

