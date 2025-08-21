Quito
21 ago 2025 , 15:38

La seguridad vial se refuerza en 89 escuelas de Quito, previo al regreso a clases

Las labores están a cargo de la Epmmop,

   
    El Municipio señaló que tras las obras hay trabajo local, proveedores y cuadrillas que encuentran en estos proyectos oportunidades de crecimiento.( Quito Informa )
Fuente:
Registro
user placeholder

Coralía Pérez
El plan Regreso Seguro a Clases 2025, del Municipio de Quito, interviene la infraestructura de 89 centros educativos de la capital. Los establecimientos cuentan con nueva señalización y otras obras para la seguridad vial.

Las labores están a cargo de la Empresa Municipal de Obras Públicas (Epmmop) que, en promedio, entrega 350 m² de señalización horizontal y cuatro señales verticales. También realiza el mantenimiento de cruces peatonales, reductores de velocidad y pictogramas escolares.

LEA: Regreso a clases: conozca la lista de útiles para el año lectivo 2025-2026

Seguridad en el regreso a clases

El Municipio recordó que, en las zonas escolares, la velocidad máxima de circulación es de 20 km/h. Por ello, se dio mantenimiento e instaló cruces protegidos y señaléticas.

“Antes los carros pasaban rápido y me daba miedo soltarle la mano a mi hijo. Hoy, hay nuevas señales, cruzamos con más tranquilidad”, dijo al Municipio María Fernanda, madre de familia del Liceo San Agustín.

Lea más: El Ministerio de Educación pide a los estudiantes de tercero de bachillerato de todo el país validar su número de cédula

El inicio de clases del año lectivo 2025-2026 será el próximo 1 de septiembre en la Sierra y Amazonía. El Ministerio de Educación calcula que más de 1,7 millones de alumnos volverán a las aulas.

Los estudiantes retornarán de manera escalonada, según el siguiente cronograma:

  • 1 de septiembre: Bachillerato (1ro., 2do. y 3ro.), Inicial (Grupo de 3 y 4 años).
  • 2 de septiembre: EGB Superior (8vo., 9no. y 10mo. EGB). Preparatoria (1ro. EGB).
  • 3 de septiembre: EGB Media (5to., 6to. y 7mo. EGB) EGB Elemental (2do., 3ro., 4to.EGB).
