La seguridad vial se refuerza en 89 escuelas de Quito, previo al regreso a clases

El plan <b>Regreso Seguro a Clases 2025</b>, del Municipio de Quito, interviene la infraestructura de <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/120-mil-estudiantes-pasaron-colegios-privados-publicos-ultimos-cinco-anos-HC9949485 target=_blank>89 centros educativos</a> </b>de la capital. Los establecimientos cuentan con nueva señalización y otras obras<b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/sociedad/regreso-clases-conozca-lista-utiles-ano-lectivo-2025-2026-YK9936166 target=_blank></a>