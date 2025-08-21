La seguridad vial se refuerza en 89 escuelas de Quito, previo al regreso a clases

Las labores están a cargo de la Empresa Municipal de Obras Públicas (Epmmop) que, en promedio, entrega 350 m² de señalización horizontal y cuatro señales verticales. También realiza el mantenimiento de cruces peatonales , reductores de velocidad y pictogramas escolares.

El plan Regreso Seguro a Clases 2025 , del Municipio de Quito, interviene la infraestructura de 89 centros educativos de la capital. Los establecimientos cuentan con nueva señalización y otras obras para la seguridad vial .

El Municipio recordó que, en las zonas escolares, la velocidad máxima de circulación es de 20 km/h. Por ello, se dio mantenimiento e instaló cruces protegidos y señaléticas.

“Antes los carros pasaban rápido y me daba miedo soltarle la mano a mi hijo. Hoy, hay nuevas señales, cruzamos con más tranquilidad”, dijo al Municipio María Fernanda, madre de familia del Liceo San Agustín.

El inicio de clases del año lectivo 2025-2026 será el próximo 1 de septiembre en la Sierra y Amazonía. El Ministerio de Educación calcula que más de 1,7 millones de alumnos volverán a las aulas.

Los estudiantes retornarán de manera escalonada, según el siguiente cronograma: