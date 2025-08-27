Pico y placa en Quito: las restricciones de movilidad para este miércoles 27 de agosto

Los vehículos no pueden circular dentro del perímetro establecido. Las <b>multas a los conductores </b>por incumplir la medida en este 2025 son: <b>primera vez, un 15%</b> de un <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/feriado-dia-trabajo-230-mil-personas-salida-terminales-municipales-YL9269089 target=_blank>Salario Básico Unificado (SBU)</a>, es<b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/una-persona-murio-siniestro-transito-avenida-simon-bolivar-quito-FB10006388 target=_blank></a></b>