Quito inaugura lactarios en el Trolebús y la Ecovía para apoyar la lactancia materna

Las madres que viajan en el Trolebús y la Ecovía, en Quito, cuentan oficialmente con un espacio para amamantar o extraer leche materna. El Municipio de Quito inauguró una zona segura, higiénica y cómoda que está a disposición de mamás y bebés.

Los lactarios están habilitados en las estaciones El Recreo y Guamaní, en el sur de la ciudad, y funcionan desde las 06:00 hasta las 21:00.

El lactario de El Recreo está en el área comercial, y el de Guamaní en el primer piso, sobre las cajas de recaudación de la estación.

El Municipio detalló que ambos espacios cuentan con una silla cómoda, una mesa, un dispensador de toallas de papel, gel antibacterial y carteles con información relevante sobre lactancia, conservación de la leche y sus beneficios.