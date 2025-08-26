Quito
Quito inaugura lactarios en el Trolebús y la Ecovía para apoyar la lactancia materna

El lactario de El Recreo está en el área comercial, y el de Guamaní en el primer piso, sobre las cajas de recaudación de la estación.

   
    Los lactarios están habilitados en las estaciones El Recreo y Guamaní.( Quito Informa )
Las madres que viajan en el Trolebús y la Ecovía, en Quito, cuentan oficialmente con un espacio para amamantar o extraer leche materna. El Municipio de Quito inauguró una zona segura, higiénica y cómoda que está a disposición de mamás y bebés.

Los lactarios están habilitados en las estaciones El Recreo y Guamaní, en el sur de la ciudad, y funcionan desde las 06:00 hasta las 21:00.

El Municipio detalló que ambos espacios cuentan con una silla cómoda, una mesa, un dispensador de toallas de papel, gel antibacterial y carteles con información relevante sobre lactancia, conservación de la leche y sus beneficios.

¿Cómo acceder a los lactarios?

Para ingresar, las madres deben solicitar la llave al personal de Servicio al Usuario o al personal de seguridad.

Las madres deben asegurarse de lavarse bien las manos con agua y jabón antes de manipular los utensilios o extraer la leche. También deben llevar sus implementos personales: extractor, biberones o frascos esterilizados con tapa y etiquetas para rotular la leche.

Es deseable refrigerar inmediatamente la leche extraída. De esta forma se incrementa el tiempo de conservación:

  • A la intemperie (aprox. 19–22 °C): puede durar entre 6 y 8 horas.
  • En refrigerador (4 °C): hasta 72 horas.
  • En congelador (-18 °C o menos): hasta 6 meses.

    • Siempre es mejor guardar la leche en refrigerador o hielera con geles fríos para mantener la cadena de frío y reducir el riesgo de que se dañe.

