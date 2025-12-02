Mercadería valorada en USD 150 000 fue incautada en Quito por la Aduana

Un total de <b>6 394 productos</b>, que no tenían la documentación legal que respalde su importación al país, fueron incautados en el <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/sur-de-quito target=_blank>sur de Quito</a> por parte del Servicio Nacional de Aduana (<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/senae target=_blank>Senae</a>). Entre los<b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/aeropuerto-quito-servicio-aduanas-intercepto-mas-1200-celulares-iphone-camuflados-FC10217637 target=_blank></a>