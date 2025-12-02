Quito
02 dic 2025 , 21:10

Mercadería valorada en USD 150 000 fue incautada en Quito por la Aduana

El Senae realizará operativos en los establecimientos comerciales a propósito de Navidad y Fin de Año.

   
    Los productos no tenían la documentación de respaldo.( Senae )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
Un total de 6 394 productos, que no tenían la documentación legal que respalde su importación al país, fueron incautados en el sur de Quito por parte del Servicio Nacional de Aduana (Senae).

Entre los productos se encuentran sábanas, peluches, sombreros, alfombras, medias, biberones y edredones.

La mercadería estaba distribuida en 195 bultos en las bodegas del establecimiento comercial.

La intervención contó con la participación del Senadi, Arcsa, Policía Judicial y Fuerzas Armadas.

"El Senae exhorta al sector comercial cumplir con la normativa legal correspondiente a los procesos de importación de mercancías, recordando que los controles se intensificaron a propósito de las festividades de navidad y año nuevo", reza un comunicado de la entidad.

Temas
Aduana Ecuador
incautación
peluches
Senae
Quito
Noticias
