Mercadería valorada en USD 150 000 fue incautada en Quito por la Aduana

Un total de 6 394 productos, que no tenían la documentación legal que respalde su importación al país, fueron incautados en el sur de Quito por parte del Servicio Nacional de Aduana (Senae).

Entre los productos se encuentran sábanas, peluches, sombreros, alfombras, medias, biberones y edredones.

