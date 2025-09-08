Operativos en Quito 2025: aumentan los controles de movilidad, velocidad y seguridad

Los operativos de velocidad y seguridad se intensifican en diferentes sectores de Quito, informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT). Solo el pasado viernes 5 de septiembre, se emitieron 62 boletas de citación.

Intervinieron 30 agentes que centraron los controles a dos ocupantes en motocicletas, consumo de alcohol, placas y documentos. Al momento de la intervención, cuatro conductores presentaron signos de estar conduciendo bajo los efectos del alcohol, situación que fue confirmada al dar positivo a las pruebas de alcohotest, con marcadores de 1,39 g/l, 1,07 g/l, 0,90 g/l y 1,48 g/l, y los llevaron ante las autoridades competentes.

Un conductor fue aprehendido por conducir sin licencia, según el artículo 386, literal 1. Cinco no portaban placas de identificación en sus vehículos, por lo que tendrán que cancelar el 30% de un Salario Básico Unificado (Art. 389, literal 12).

