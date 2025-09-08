Quito
Operativos en Quito 2025: aumentan los controles de movilidad, velocidad y seguridad

Las intervenciones se realizan de forma conjunta entre agentes tránsito, policías y militares. Se ubican en las vías de mayor concurrencia en la capital y con incidencia de inseguridad.

   
    Los agentes y militares colaboran en los operativos de seguridad y vialidad, en Quito. ( Cortesía de Quito Informa )
Los operativos de velocidad y seguridad se intensifican en diferentes sectores de Quito, informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT). Solo el pasado viernes 5 de septiembre, se emitieron 62 boletas de citación.

Intervinieron 30 agentes que centraron los controles a dos ocupantes en motocicletas, consumo de alcohol, placas y documentos. Al momento de la intervención, cuatro conductores presentaron signos de estar conduciendo bajo los efectos del alcohol, situación que fue confirmada al dar positivo a las pruebas de alcohotest, con marcadores de 1,39 g/l, 1,07 g/l, 0,90 g/l y 1,48 g/l, y los llevaron ante las autoridades competentes.

Un conductor fue aprehendido por conducir sin licencia, según el artículo 386, literal 1. Cinco no portaban placas de identificación en sus vehículos, por lo que tendrán que cancelar el 30% de un Salario Básico Unificado (Art. 389, literal 12).

Los operativos del 6 de septiembre

El Municipio desplegó otro operativo interinstitucional en la avenida Simón Bolívar, a la altura del sector Mas Gas, como parte de una estrategia sostenida y permanente para mantener el control.

Intervino un contingente de 79 efectivos, quienes obtuvieron como resultados:

  • 450 personas registradas.
  • 250 vehículos y motos controlados.
  • 30 citaciones a conductores, principalmente por no portar licencia y no encender luces en la noche.
  • Cinco vehículos retenidos.
  • Cinco detenidos por conducir en estado etílico.
  • Un detenido con 350 gramos de sustancias sujetas a fiscalización.
  • Un detenido por portar municiones sin justificación.
  • Una motocicleta retenida por procesos judiciales.
  • Tres armas blancas decomisadas.
  • Cinco balizas y ocho polarizados retirados.

    • Los detenidos fueron trasladados a la Unidad de Flagrancia, en donde se ejecutan los procesos legales. Según el COIP, conducir en estado de embriaguez implica sanciones que van de cinco a 30 días de prisión, multas de hasta tres salarios básicos, pérdida de puntos y suspensión de la licencia.

