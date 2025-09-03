¿Cuál es la sanción por circular sin placas en Ecuador?

Circular en un vehículo con placas ocultas, adulteradas o sin ellas constituye una contravención de tránsito de cuarta clase en Ecuador.

Los conductores que incurran en esta infracción se enfrentan a multa económica y a la reducción de puntas en la licencia.

El artículo 389 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su numeral 12, dice que habrá una sanción del 35 % del salario básico y la reducción de seis puntos en la licencia.

Es decir que en este 2025, la multa equivale a USD 164,50.

En redes sociales, los internautas solicitaron extender los controles a todo tipo de vehículos, incluidos autos con vidrios polarizados.

