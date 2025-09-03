Seguridad
03 sep 2025 , 06:42

La identidad de los propietarios de 3 600 vehículos en Ecuador fue suplantada en lo que va de 2025

En menos de dos meses, la Agencia Metropolitana de Tránsito gestionó el replaqueo de 132 vehículos con adulteraciones.

   
Los tentáculos de la corrupción les ha permitido a los delincuentes realizar traspasos de dominio de vehículos en tiempo récord. Ellos realizan los trámites en menos de siete días.

Alfredo, por ejemplo, matriculó su vehículo el 25 de junio, y siete días después recibió una notificación del Servicio de Rentas Internas (SRI), informando que su camioneta pasó de ser particular a de servicio público. Él ya no era su propietario, sino que ahora le pertenece a una mujer de 32 años, que vive en Guamani, en el sur de Quito.

Los trámites de traspaso se hicieron en el Gobierno Autónomo Descentralizado de San Vicente, en Manabí.

"Quiere decir que seis días después de que me llegó el permiso de que ya está matriculada mi camioneta, me piden un duplicado de matrícula, y lo hacen en la Agencia Nacional de Tránsito. ¿Cómo lo hacen, cómo proceden, si este grupo delictivo no tiene mis documentos?", cuestionó Alfredo.

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) le dio como solución poner la denuncia en la Fiscalía General del Estado, para que mediante una pericia se pueda identificar el vehículo original. La pericia, según la Fiscal que atendió el caso, toma 10 días, pero el afectado dice que puede tardar más, puesto que la funcionaria también le comentó que hay 3 500 casos más.

Televistazo solicito información a la ANT sobre las denuncias y respondieron que es responsabilidad de los GADS.

132 vehículos con adulteraciones

Este caso no es aislado. En menos de dos meses, la Agencia Metropolitana de Tránsito gestionó el replaqueo de 132 vehículos con adulteraciones.

Wasington Martínez, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, explicó que el primer paso es acudir a la Fiscalía y denunciar la suplantación. Luego se debe confirmar que el vehículo es el original y el fiscal ordena a la AMT un replaqueo. "El vehículo que fue suplantado va a tener una nueva placa que le permite tener nuevamente la propiedad del automotor", agregó.

Esta es una de las soluciones para que los afectados puedan usar de nuevo sus vehículos, mientras que los adulterados serán detenidos en operativos.

Las autoridades todavía no dan con la raíz de estos actos delictivos. Delincuentes que controlan el Servicio de Rentas Internas y organismos de tránsito.

