La identidad de los propietarios de 3 600 vehículos en Ecuador fue suplantada en lo que va de 2025

Los tentáculos de la corrupción les ha permitido a los delincuentes realizar <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/robos-asaltos-buses-reportan-diferentes-sectores-quito-IF10048374 target=_blank>traspasos de dominio de vehículos</a> en tiempo récord. Ellos realizan los trámites en menos de siete días. Alfredo, por<b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/av-libertadores-se-cerro-atropellamiento-hombre-GF10048394 target=_blank></a> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/siniestro-avenida-mariscal-sucre-heridos-quito-MF10047803 target=_blank></a> <b></b>