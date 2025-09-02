Quito
02 sep 2025 , 12:21

Un motociclista fue detenido por conducir ebrio con su hija a bordo, en Quito

Lo reportó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT). El hecho ocurrió la mañana del lunes 1 de septiembre de 2025. En la prueba de alcoholemia dio como resultado 0,62 gramos por litro de sangre.

   
    Imagen referencial de una prueba de alcoholemia. ( Archivo )
Un motociclista fue detenido en el sector de Calderón, al extremo norte del Distrito Metropolitano de Quito, porque conducía su vehículo en estado de embriaguez, la mañana del 1 de septiembre de 2025. Se conoce el que hecho sucedió mientras iba a dejar a su hija en la escuela en el primer día de clases.

Un agente tomó procedimiento y le hizo la prueba del alcohol test que obtuvo como resultado 0,62 gramos por litro de sangre. Según el artículo 385 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), quien conduzca un vehículo en estado de embriaguez, será sancionada con una escala.

Si el nivel de alcohol por litro de sangre es de 0,3 a 0,8 gramos, se aplicará multa de un Salario Básico Unificado (SBU) del trabajador en general (USD 470), la pérdida de cinco puntos en la licencia de conducir y cinco días de privación de libertad.

