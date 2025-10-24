Quito
24 oct 2025 , 17:43

El 24, 25 y 26 de octubre, helicópteros y aviones de la FAE sobrevolarán Quito

En un comunicado publicado en redes sociales, la FAE invitó a la ciudadanía a sumarse a las celebraciones por sus 105 años desde las alturas.

   
    Imagen referencial de un helicóptero en vuelo.( FAE )
Fuente:
user placeholder

Coralía Pérez
El sonido de aviones y helicópteros que sobrevolaron Quito, este viernes 24 de octubre, sorprendió a los capitalinos.

La Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) aclaró que no se trata de acciones de seguridad, sino de una preparación para la ceremonia militar de aniversario, que se realizará este el 27 de octubre. De este modo, helicópteros y aviones de la institución seguirán sobrevolando Quito durante el sábado 25 y domingo 26.

En un comunicado publicado en redes sociales, la FAE invitó a la ciudadanía a sumarse a las celebraciones por sus 105 años desde las alturas.

"El cielo de Quito recibe a las aeronaves de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en los repasos previos a la ceremonia militar", aclaró la institución.

