Así era The Rock, la base militar de Estados Unidos que tuvo en la Isla Baltra durante la Segunda Guerra Mundial

En una entrevista con CNN, el presidente Daniel Noboa dijo que una base militar estadounidense podría instalarse en las Islas Galápagos, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial.

   
    Fotografía de la base aérea del Ejército de EE. UU. ubicada en la isla de Baltra (Seymour), en las Islas Galápagos, durante la Segunda Guerra Mundial.( U.S. Army/Wikimedia Commons )
    Fotografía de una base aérea del Ejército de los Estados Unidos ubicada en la isla de Baltra (Seymour), en las Islas Galápagos, durante la Segunda Guerra Mundial.( US Army/ Wikimedia Commons )
Las Islas Galápagos podrían tener una nueva base militar estadounidense, anunció el presidente Daniel Noboa en una entrevista con CNN.

El mandatario señaló que, de aprobarse la pregunta de consulta popular que busca que de nuevo se permitan bases militares extranjeras, Estados Unidos está interesado en instalarse en la Isla Baltra, tal como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial.

"Baltra ha sido un punto estratégico. De ahí se controla la pesca ilegal", dijo Noboa.

La Fuerza Aérea del Ecuador (FAE) levantó su base de Galápagos en ese territorio sobre los cimentos de lo que fue The Rock o Base Beta, construida por la Sexta Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

En un mini documental publicado por la FAE en Youtube, se reseña que los primeros estadounidenses llegaron a las Islas Encantadas un 12 de diciembre de 1941, cinco días después del ataque de Pearl Harbor, un ataque militar de Japón a EE. UU. quedó más de 2 400 muertos.

El acuerdo para levantar una base en Baltra fue aprobado por el entonces presidente Carlos Alberto Arroyo del Río. Con ello, Estados Unidos tenía un punto de partida clave para defender el Canal de Panamá, por si Japón atacaba esa infraestructura.

Ilustración que muestra la distancia del ataque de Pearl Harbor con la ubicación de las Islas Galápagos y el canal de Panamá.
Ilustración que muestra la distancia del ataque de Pearl Harbor con la ubicación de las Islas Galápagos y el canal de Panamá. ( Blog Revisionismo Histórico del Ecuador )

De acuerdo a la FAE, los soldados estadounidenses apodaron a la base como La Roca porque, a primera impresión, les pareció que la geografía era semejante a la prisión norteamericana de Alcatraz.

Para el uso gratuito de este esta isla, edificaron muelles, viviendas, dos pistas de aterrizaje, dispensarios médicos, bunkers, tanques de almacenamiento, torres de comunicaciones y áreas de esparcimiento.

En apenas cuatro meses de trabajo y a un costo aproximado de USD 8 millones, la isla estaba lista para entrar en combate. Se afirmó que más de 10 000 hombres pasaron por Baltra durante la Segunda Guerra Mundial.

Para cuando la guerra terminaba, en la base de Baltra se había construido más kilómetros de vías pavimentadas que las que tenía todo el Ecuador continental, señala la FAE.

En el año 1946, con el ocaso de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno del presidente Velasco barra, ordena la desocupación de la isla de manera inmediata.

La versión militar ecuatoriana indica que, los estadounidenses antes de abandonarla, destruyen y arrojan gran parte de la infraestructura existente en el mar.

  • Imagen de militares estadounidenses levantando la casa de salud en la Base The Rock en Baltra, Galápagos.
    Imagen de militares estadounidenses levantando la casa de salud en la Base The Rock en Baltra, Galápagos. ( FAE )
  • Imagen del bar instalado por militares estadounidenses en la Base The Rock en Baltra, Galápagos.
    Imagen del bar instalado por militares estadounidenses en la Base The Rock en Baltra, Galápagos. ( Blog Revisionismo Histórico del Ecuador )

De acuerdo a documentos publicados por la Oficina del Historiador, una dependencia del Departamento de Estado de EE. UU., la Base fue transferida a Ecuador el 1 de julio de 1946, pero se acordó que cierto personal de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos pudiera permanecer como técnicos para capacitar al personal ecuatoriano.

En junio de 1948, Estados Unidos decidió retirar a su personal restante de la Isla Baltra por razones de economía. Para 1961, se formaliza la creación de la Base Área de Galápagos, cuyas labores se centran en el combate del narcotráfico, el tráfico de combustible y en el cuidado ambiental.

La pista construida por los estadounidenses es la misma que es usada actualmente en el Aeropuerto Ecológico Seymour de Baltra.

De acuerdo a un análisis de la Universidad del Ejército de Estados Unidos, una nueva base en Baltra podría utilizarse para contrarrestar a China y Rusia.

