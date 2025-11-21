Quito
21 nov 2025 , 06:33

Un motociclista murió tras chocarse contra un poste en Solanda, sur de Quito

El joven tenía aproximadamente 24 años y murió en el lugar del siniestro.

   
    Lugar donde el motociclista se estrelló contra un poste metálico.( Televistazo )
Fuente:
propia
user placeholder

Redacción y Televistazo
Un motociclista de aproximadamente 24 años de edad murió tras estrellarse contra un poste metálico en el sector de La J, en Solanda, sur de Quito, la madrugada de este viernes 21 de noviembre de 2025.

El fatal siniestro ocurrió entre las 03:30 y 04:00. Hubo un cierre vial, pero a esta hora la vía ya quedó expedita al tránsito vehicular.

Personal del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de la Policía Nacional refirió que el choque se produjo por una pérdida de pista del motociclista.

Por la fuerza del impacto, parte del chasis de la motocicleta quedó esparcida por la vía.

El Cuerpo de Bomberos Quito atendió la emergencia, pero sus paramédicos solo comprobaron el deceso del hombre.

Por su parte, Criminalística levantó el cadáver para la respectiva autopsia.

En el 2025 se registran 16 808 siniestros, con 1 926 fallecidos y 15 000 lesionados.

