Un motociclista murió tras chocarse contra un poste en Solanda, sur de Quito

Un motociclista de aproximadamente 24 años de edad murió tras estrellarse contra un poste metálico en el sector de La J, en Solanda, sur de Quito, la madrugada de este viernes 21 de noviembre de 2025.

El fatal siniestro ocurrió entre las 03:30 y 04:00. Hubo un cierre vial, pero a esta hora la vía ya quedó expedita al tránsito vehicular.

Personal del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de la Policía Nacional refirió que el choque se produjo por una pérdida de pista del motociclista.

