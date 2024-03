Metro de Quito: usuarios denuncian la falta de ventilación en los trenes durante las horas pico

De lunes a viernes, de 07:00 a 7:30 es la hora pico en el Metro de Quito. La cantidad de usurarios acalora el ambiente y a muchos hasta les falta el aire.

Este es el caso de María Suntaxi, quien utiliza este moderno medio de transporte. Ella está conforme con la rapidez que llega desde Quitumbe, en el sur de Quito, hasta su trabajo en el centro, pero afirma que en la parada de San Francisco, el ambiente es sofocante.

"Me faltaba el aire. Yo estaba dichosa de llegar breve a mi destino para poder bajarme rápido, pero bajé sudando", contó la vecina María.

Según los directivos, el Metro cuenta con un sistema de ventilación; pero, al parecer de los usuarios, no abastece. Además, dejan en evidencia la falta de 'cultura Metro', pues muchos usuarios no permiten que otras personas bajen, no ceden los asientos y no respetan las filas para subir.