Quito
27 ago 2025 , 10:39

Metro de Quito dice que sistema de radiocomunicaciones sí tiene mantenimiento

El Metro de Quito pidió no utilizar los temas técnicos políticamente "y causar alarma pública injustificada".

   
  • Metro de Quito dice que sistema de radiocomunicaciones sí tiene mantenimiento
    Usuarios esperan el Metro de Quito para movilizarse.( QuitoInforma )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
Canal WhatsApp
Newsletter

El Metro de Quito aseguró este miércoles 27 de agosto que el sistema de radiocomunicaciones TETRA sí cuenta con mantenimiento por parte de la Empresa Metro de Quito y descartó algún riesgo en el funcionamiento del medio de transporte más moderno del país.

Esta aseveración surge por la carta de la empresa Motorola que se difundió en redes sociales. El documento señala que el sistema de radiocomunicaciones no tiene "ningún contrato de soporte de fábrica" desde el 1 de enero del 2025, "poniendo en un altísimo riesgo la operación del Metro de Quito".

LEA: Concejales de la RC no permitieron continuar con sesión sobre el mantenimiento del Metro de Quito

El Metro lo niega y dice que desde esa fecha hay mantenimientos y todo funciona con normalidad, sin que haya riesgo para los usuarios.

"Este mantenimiento forma parte del proceso de contratación pública para el servicio integral de mantenimiento, el cual se adjudicará en estricto apego a la Ley de Contratación Pública...".

Por último, el Metro de Quito pidió no utilizar los temas técnicos políticamente "y causar alarma pública injustificada".

LEA: Metro de Quito: proceso de contratación para mantenimiento de infraestructura fue cancelado

Temas
Metro de Quito
mantenimiento
motorola
radios
Quito
Noticias
Recomendadas