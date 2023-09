Stornaiolo , por un momento, fue uno de los pintores más reconocidos , no sólo entre artistas ecuatorianos, sino latinoamericanos , como lo afirma Eduardo Villacís , artista visual de la Universidad San Francisco de Quito y viejo conocido de Luigi .

Todo fue culpa de un uñero, comenta con resentimiento. El “ pseudo-doctor ” Enrique, como le llama Stornaiolo , intentó un nuevo método de tratamiento para acabar con la dolencia . Según el pintor, esto destruyó las terminales nerviosas de todo su lado derecho , ya hace 33 años. Esta es la verdad de Stornaiolo. Un segundo diagnóstico, en cambio, afirma que tiene esclerosis múltiple lateral , pero él no lo cree. Le aseguraron que después de dos años estaría totalmente paralizado, pero en 10 perdió la pierna y en otros 10 perdió el brazo. Para él, el doctor del uñero es el culpable.

En la cúspide de su popularidad , a finales de los 90s, cuando adquirió notoriedad internacional por la bienal de Viena en el 95, pintaba un bastidor de 200 centímetros x 150 cm . en un sólo día. Si no se animaba a uno de ese tamaño, completaba tres “ pequeños ,” como él los llama, de 80 cm. x 50 cm . Cuando comenzó con su mano izquierda, tardaba semanas enteras en acabar un bastidor pequeño. Su pintura perdió ese carácter humorístico en contra de la burguesía, se volvieron perfiles, retratos y formas con colores caóticos, sin orden ni lógica. Su última exposición fue en el 2013 , toda con cuadros hechos con su mano izquierda.

El Luigi de los 90s, el que vendía retratos a 15 000 dólares, ahora sólo es una imagen difuminada. El opulente Stornaiolo, el que poseía dos casas diseñadas por su propia mano y dos autos, se ve borroso. En el 2011 ganó el premio Nacional Eugenio Espejo, el mayor galardón nacional para personas o entidades de relevancia cultural. Desde ese año, el sueldo vitalicio del logro es lo que usa para vivir. Ahora que ya no se puede mover, sólo sale cuando su enfermera lo lleva en su silla de ruedas por el vecindario de La Floresta.

Aunque el Eugenio Espejo no es nada menos que un excepcional logro, él asegura que “no lo merecía”. Si se considera la relevancia pictórica de Stornaiolo, esto es un comentario contraproducente. Pero ese vestigio de humildad no es producto ni de la edad ni de su enfermedad. Aunque en sus viejas entrevistas él se muestra orgulloso por sus logros, algo que se ha mantenido constante de su personalidad es que “nunca presumió ni presume de sus talentos”, nos expone Hugo Idrovo, músico y viejo amigo de Luigi. Pero, lo que sí es cierto, es que ahora tiene un tinte de arrepentimiento, uno que proviene del entendimiento de alguien que nunca llegó a su máximo potencial. “Hice algunos buenos cuadros”, dijo el pintor galardonado, “uno que otro sí es bueno”.

A los 66 años, Luigi comenta con tristeza que “ahora sería cuando mejor pinte”. Es notoria la melancolía con la que sus ojos se llenan cuando habla de su pintura. Su voz se vuelve un hilo y parece mirar a otro lugar que no está frente suyo.

Evita el tema de su pintura, pero su rostro se ilumina y sus mejillas cobran color cuando aborda otros temas, otras pasiones. Como cuando cuenta la historia de que tapó cuatro pénales en un intercolegial en el Colegio Mejía cuando era adolescente, o cuando expresa su amor por el cine mexicano de oro: Armando Silvestre, Lilia Prado o Martha Valdés; habla de ellos como si fueran viejos amigos. Aún después de todo, Luigi, en una especie de resignación igual de honesta que forzosa, mezclada con recuerdos y experiencias, anuncia con una sonrisa: “qué tristeza haber vivido, pero qué felicidad también”.