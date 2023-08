¿Qué dice en español la letra de Used to be young, la nueva canción de Miley Cyrus?

El nuevo tema de la cantante estadounidense Miley Cyrus tiene un poderoso mensaje que tocó el corazón de todos sus fanáticos . Used to be young llega cinco meses después del último lanzamiento de la ex Hannah Montana .

De acuerdo a la artista estadounidense de 30 años, el tema habla del pasado y tanto de lo bueno como de lo malo y todo lo que convierte en lo que somos en el presente a todos y cada uno de nosotros. A continuación, la letra completa:

The truth is bullet proof there's no fooling you... | La verdad es a prueba de balas no hay que engañarse...

I don't dress the same | No me visto igual

Me and who you say I was yesterday | Yo y quién dijiste que era ayer

Have gone out separate ways | Hemos tomado caminos separados

Left my living fast somewhere | Dejé mi vida rápida en alguna parte

In the past cause that's for chasing cars | En el pasado porque eso es para perder el tiempo

Turns out opens bars lead to | Resulta que los bares llevan a

broken hearts and going way too far | Corazones rotos e ir demasiado lejos

I know I used to be crazy | Sé que solía estar loca

I know I used to be fun | Sé que solía ser divertida

You say I used to be wild | Tú dices que solía ser salvaje

I say I used to be young | Yo digo que solía ser joven

You tell me time has done changed me | Tú me dices que el tiempo me ha cambiado

That's fine I've had a good run | Está bien he tenido una buena carrera

I know I used to be crazy | Sé que solía estar loca

That's cause I used to be young | Eso es porque solía ser joven

Take one pour it out not worth | Toma uno, viértelo, no vale la pena

Crying bout things ya can't erase | Llorando por cosas que no puedes borrar

like tattoos and regrets words I never meant | Como tatuajes y palabras de arrepentimiento que nunca quise decir

and ones that got away | Y las que se fueron

Left my living fast somewhere | Dejé mi vida rápida en alguna parte

in the past and took another road | En el pasado y tomé otra carretera

Turns out crowded rooms empty out as soon | Resulta que las habitaciones llenas se vacían tan pronto

there's somewhere else to go | Como hay otro lugar al que ir

I know I used to be crazy | Sé que solía estar loca

I know I used to be fun | Sé que solía ser divertida

You say I used to be wild | Tú dices que solía ser salvaje

I say I used to be young | Yo digo que solía ser joven

You tell me time has done changed me | Tú me dices que el tiempo me ha cambiado

That's fine I've had a good run | Está bien he tenido una buena carrera

I know I used to be crazy | Sé que solía estar loca

That's cause I used to be young | Eso es porque solía ser joven

I know I used to be crazy | Sé que solía estar loca

Messed up but God was it fun | Tuve problemas pero, Dios, fue divertido

I know I used to be wild | Sé que solía ser salvaje

That's cause I used to be young | Eso era porque solía ser joven

Those wasted nights are not wasted | Esas noches no se desperdiciaron

I remember every one | Recuerdo todas ellas

I know I used to be crazy | Sé que solía estar loca

That's cause I used to be young | Eso era porque solía ser joven

You tell me time has done changed me | Tú me dices que el tiempo me ha cambiado

That's fine I've had a good run | Eso es porque he tenido una buena carrera

I know I used to be crazy | Sé que solía estar loca

That's cause I used to be young | Eso era porque solía ser joven