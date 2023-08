La exchica Disney volvió por la puerta grande y lo hizo con su tema Single Soon , una propuesta fresca y divertida con la que celebra su inminente soltería junto a sus amigas.

Por su parte, Ariana Grande comenzó a celebrar el décimo aniversario de su disco debut, Yours Truly , y lo hizo interpretando el tema Honeymoon Avenue y Daydreamin' para todos sus fanáticos en un life performance.

La exHanna Montana hizo emocionar a todos sus fans con su nueva canción Used To Be Young, donde la vemos en una versión aún más madura, sumergida en las reflexiones de su pasado. En el video musical, Miley se muestra de carne y hueso, con el dolor, pero también amor, de la nostalgia de recordar quién fue.