Las medidas de seguridad vial en Quito fueron premiadas internacionalmente

La Iniciativa de Bloomberg Philanthropies para la Seguridad Vial Global trabaja con gobiernos y organizaciones locales e internacionales para mejorar la seguridad vial y proteger vidas en cinco áreas clave:

El Municipio informó que, además del reconocimiento, la ciudad recibirá un premio económico de USD 50 000 "para continuar con sus esfuerzos en seguridad vial".

Quito recibió el premio de bronce por sus medidas de seguridad vial , en el primer Speed Challenge , de la Iniciativa de Bloomberg Philanthropies. La capital es una de las ocho ciudades reconocidas en esta edición inaugural.

La ciudad hoy cuenta con una unidad especializada en la Secretaría de Movilidad y emitió la primera Ordenanza de Seguridad Vial, que establece el control basado en datos. También elaboró un plan de seguridad vial a nivel de ciudad y se fortaleció el apoyo a víctimas de los siniestros.

En Quito también se ejecuta el plan Peatón Primero, que cumplió con las buenas prácticas internacionales al retirar dos puentes peatonales elevados y su reemplazo con plataformas de reducción de velocidad y cruces seguros a nivel de la vía.

La ciudad destacó también por el cumplimiento y aplicación de la ley con los operativos sancionatorios de velocidad iniciados en julio de 2024. La Agencia Metropolitana de Tránsito señaló que con estos operativos se logró una reducción del 32 % en muertes en comparación con 2023.

La reducción de fatalidades en un 37 % durante diciembre de 2024, en comparación al mismo período del año anterior también, fue parte de los resultados considerados.