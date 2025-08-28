Las medidas de seguridad vial en Quito fueron premiadas internacionalmente

La ciudad hoy cuenta con una unidad especializada en la Secretaría de Movilidad y emitió la primera <b>Ordenanza de Seguridad Vial</b>, que establece el control basado en datos. También elaboró un plan de <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/lactarios-estaciones-trolebus-ecovia-DB10006324 target=_blank></a> <b></b><b></b><b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/regreso-clases-expresos-escolares-trolebus-ecovia-1-septiembre-IG9998974 target=_blank></a>