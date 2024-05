Mauricio Rodas: "Es increíble que Pabel Muñoz pretenda echar la culpa a los demás de una responsabilidad que es suya"

Mauricio Rodas Espinel reaccionó de inmediato tras las declaraciones del alcalde de Quito, Pabel Muñoz López, quien lo criticó por haber contratado los trenes del Metro de Quito sin mantenimiento. Lo hizo con un video, de dos minutos, publicado este lunes 6 de mayo de 2024, horas después del enlace radial donde el Burgomaestre se refirió al tema.

"Pabel Muñoz no tuvo el menor reparo en tratar de atribuirse como propia la obra del Metro de Quito que él no construyó. Sin embargo, no ha podido cumplir la única responsabilidad que tenía, poner en operación al Metro con un sistema de mantenimiento que garantice la seguridad de los usuarios y vida útil del sistema a futuro", manifestó quien dirigió a la capital en el periodo 2014-2019.

Y añadió: "Es increíble que encima pretenda echar la culpa a los demás de una responsabilidad que solo es suya. No me refiero a tareas parche de mantenimiento, sino a que lleva casi un año en funciones y no ha suscrito un contrato integral y permanente de mantenimiento de los trenes, sistemas y subsistemas".

Dijo que construyó el Metro de Quito y dejó una hoja de ruta para su operación y mantenimiento integral, que Muñoz no ha seguido. Con relación al aire acondicionado, Rodas expresó que los trenes cuentan con un sistema de ventilación que no ha podido funcionar a plenitud por la falta de un contrato de mantenimiento.

