Quito | Madre e hijo fueron víctimas de secuestro exprés en el barrio Estadio Olímpico

Dos vecinos, madre e hijo, salían de su local de comida terminando la jornada cuando un auto se estacionó junto al suyo y descendieron tres hombres que los amenazaron y subieron al vehículo luego de llevarlos al asiento posterior.

Se van los dos carros, en el que llegaron incluso arranca con las puertas abiertas. Las víctimas fueron abandonadas en el sector de calderón, según los vecinos.

"Gracias a Dios no les hicieron nada. Si tenemos guardia de seguridad nosotros, que lo paga el vecindario, pero tampoco pueden exponer su vida", dijo una moradora del sector.

El hecho tiene conmocionados a los vecinos del barrio Estadio olímpico, en el batán, porque la inseguridad va en aumento, así como la violencia.

Fausto Aguilera, coordinador de la Asamblea Barrial de El Batán, explicó que se han registrado robos de vehículos, asaltos y ahora escaló a secuestros.

Dicen sentirse acechados y que incluso su vida se altera cuando hay eventos públicos en el estadio.