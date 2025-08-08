Lluvia se reportó en Quito, la tarde de este 8 de agosto

En Quito se reporta frío durante la tarde de este viernes 8 de agosto de 2025. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó que se observan nubosidades que generan lluvias y tormentas en varios sectores de la Sierra Norte: Carchi, Imbabura, Pichicha y Cotopaxi.

Lo mismo en el norte de la Amazonía. "Las lluvias continuarán. Tome precauciones", informó la entidad en su cuenta de X.

Las cámaras de videovigilancia del ECU 911 registraron acumulación de agua e inundación en la vía, en el sector de El Condado, sobre la avenida Mariscal Sucre y Rumihurco. Por este incidente, desde la central de emergencias se coordinó de manera oportuna la atención con recursos de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) y la Agencia Metropolitana de Tránsito.

El ECU 911 ha recibido seis llamadas por inundaciones en el sector de Sangolquí, cantón Rumiñahui. Además, se reportó el desbordamiento del río Santa Clara.

De manera oportuna, desde la Sala Operativa se coordinó la movilización de recursos de primera respuesta. Hasta el cierre de este informativo, no se ha confirmado la existencia de viviendas afectadas ni de personas heridas.

