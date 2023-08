Quito: las ligas barriales pagaron el 76% de su deuda por agua potable

A principios de junio del presente año, el alcalde Pabel Muñoz López denunció que 35 ligas barriales con 50 puntos de conexión no han pagado el servicio y debían USD 30 mil, entre capital, multas e intereses.

Por eso, la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) hizo un llamado a los dirigentes de las ligas para se acerquen a dialogar y buscar algún mecanismo de pago. "Queremos explicarles todos los beneficios que han tenido, más de eso ya no puedo hacer. La normativa no me permite hacer una nueva condonación", dijo Walter Maldonado, subgerente comercial de esa entidad, a Ecuavisa.com el 7 de junio pasado.

La cartera vencida de las Ligas Barriales con el Municipio, por planillas impagas de agua potable, tiene una reducción de 76%, gracias a los acuerdos de pago y a la instalación de medidores, informó Epmaps.

También alcanzó otros acuerdos y acciones de cobro con un grupo de cuentas con los denominados grandes deudores. Entre las acciones acordadas está la ejecución de remates por USD 44 000. La gestión de cobro con entidades de Gobierno saldará USD 177 000 adeudados.

También, fueron implementadas reuniones de trabajo con instituciones de Gobierno y residentes del proyecto Habitacional San Francisco de Huarcay para solucionar sus valores pendientes de pago. El objetivo es apoyar a 618 familias en condiciones vulnerables y, al mismo tiempo, recuperar al menos un 6% de la cartera vencida.

