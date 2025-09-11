Quito
Quito | Tres lechuzas y un búho volvieron a la naturaleza tras un proceso de rehabilitación en el Jardín Alado

Este centro recibe animales silvestres rescatados por la Policía de Ambiente, salvadas del tráfico de aves, en cautiverio y otras abandonadas por sus padres

   
El Centro de Rescate Jardín Alado, liberó a cuatro aves rapaces. Tres lechuzas y un búho regresaron a su hábitat natural, luego de un proceso de rehabilitación de al menos seis meses.

Pablo Tufiño, director del centro, explicó que también han rescatado a quilicos, gavilanes, gallinazos, águilas andinas, entre otros. Y han liberado a 502 aves.

Este centro recibe animales silvestres rescatados por la Policía de Ambiente, salvadas del tráfico de aves, en cautiverio y otras abandonadas por sus padres:

"Son pichones de lechuzas que son producto de cuando vamos construyendo, avanzando la frontera urbana y vamos destruyendo los nidos. (La gente) encuentra a estos pichones y llegan acá (Jardín Alado) y tienen un periodo de adaptación, rehabilitación y liberación", contó Tufiño.

Una ceremonia especial para despedir a las aves

La liberación ocurrió en medio de una ceremonia, donde se explicó la importancia de estas aves en el ecosistema.

Paulina Vega realizó la ceremonia holística y contó que esta permite a los participantes sentirse uno solo con la naturaleza. En el altar se puso agua, tierra, fuego y aire.

"En esta ocasión, el Jardín Alado decidió despedir a estas aves con las bendiciones del corazón del público que viene (...) Fue muy importante que los niños participen", contó Vega.

Los espectadores que acuden a este lugar natural, ubicado en Tumbaco, pueden tener en sus manos e interactuar con las aves que fueron rescatadas y conocer sus historias.

