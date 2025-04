Hace tres semanas, el perro Fermín fue rescatado por la la Unidad de Bienestar Animal (UBA) del Municipio al encontrarlo herido con quemaduras y abandonado en el sector de Collaquí, en la parroquia de Tumbaco, al oriente del Distrito Metropolitano de Quito.

Este caso comenzó el lunes 10 de marzo de 2025, cuando la UBA atendió una alerta ciudadana sobre un perro herido y abandonado. Según los testimonios de los técnicos de la UBA, Fermín deambulaba por las calles en busca de comida. Algunos vecinos le ofrecían alimento, especialmente pan, pero otros no toleraban su presencia y le ahuyentaban. En los restaurantes, Fermín no era bien recibido. Le golpeaban con palos para que no entrara a los establecimientos e incluso, un día le lanzaron agua hirviendo.

Debido a las graves quemaduras que sufrió, el can temía cuando desconocidos se acercaban, lo que dificultó su rescate. Fue necesaria la presencia de varios inspectores y herramientas específicas de contención, como mallas y pértigas, para atraparlo y trasladarlo a uno de los centros de atención de la UBA para su valoración médica.

