Quito | Cuatro heridos tras la explosión de una caldera de la piscina de la Concentración Deportiva de Pichincha

Una persona resultó herida tras la explosión de la caldera que calentaba el agua de la piscina de la Concentración Deportiva de Pichincha.

Las instalaciones se ubican en el sector de La Jipijapa, en el norte de Quito. La Av. Río Coca cerró a la circulación vehicular en ambos sentidos.

El Cuerpo de Bomberos Quito atendió la emergencia, trasladando a su personal técnico y de salud. En primera instancia, los paramédicos brindaron atención pre hospitalaria a una persona que presentó cortes en la piel. También evacuaron a siete personas más que no sufrieron heridas.

La Policía Nacional, mientras tanto, informó sobre cuatro heridos que fueron atendidos en el sitio.

Lea también: Quito | Un macrooperativo en bares y discotecas de zonas críticas dejó ocho detenidos y 13 locales clausurados

A la par, el equipo de Materiales peligrosos e Investigación de Incendios llegó al sitio y realizó el respectivo procedimiento. Todavía no se han determinado las causas del incidente.