Quito | Cuatro heridos tras la explosión de una caldera de la piscina de la Concentración Deportiva de Pichincha

El equipo de Materiales peligrosos e Investigación de Incendios atendió la emergencia.

   
  Cuatro heridos tras la explosión de una caldera de la piscina de la Concentración Deportiva de Pichincha
    Techos y ventanas se destruyeron a causa de la explosión.( PPNN )
Una persona resultó herida tras la explosión de la caldera que calentaba el agua de la piscina de la Concentración Deportiva de Pichincha.

Las instalaciones se ubican en el sector de La Jipijapa, en el norte de Quito. La Av. Río Coca cerró a la circulación vehicular en ambos sentidos.

El Cuerpo de Bomberos Quito atendió la emergencia, trasladando a su personal técnico y de salud. En primera instancia, los paramédicos brindaron atención pre hospitalaria a una persona que presentó cortes en la piel. También evacuaron a siete personas más que no sufrieron heridas.

La Policía Nacional, mientras tanto, informó sobre cuatro heridos que fueron atendidos en el sitio.

A la par, el equipo de Materiales peligrosos e Investigación de Incendios llegó al sitio y realizó el respectivo procedimiento. Todavía no se han determinado las causas del incidente.

Techos y ventanas destruidas

En las imágenes compartidas por los bomberos se observan los daños que dejó la explosión: techos desprendidos y vidrios rotos que se esparcieron por el piso de una terraza exterior. En las paredes interiores, mientras tanto, una gran mancha negra daba cuenta de la explosión.

Bomberos Quito pidió a la ciudadanía reportar esas emergencias llamando al 911.

