Un habitante de calle arranchó un billete a un peatón, en el Centro Histórico de Quito

​​​​​Después arranchar dinero a un indefenso peatón, el sospechoso corrió dos cuadras e intentó refugiarse en una iglesia del Centro Histórico de Quito, a una cuadra de la Plaza Grande.

La persona afectada siguió al sujeto que al momento del escape amenazaba a la gente con un objeto metálico.

"Estaba parado, con el billete en la mano para pagar un producto, y viene el tipo y me arrancha el dinero", dijo el perjudicado.

LEA: Un choque entre un bus y un camión deja un fallecido y cinco heridos en Malchinguí

Los agentes metropolitanos, guardias de seguridad y la Policía lograron detener al sospechoso. Al momento de revisar sus pertenencias ya no tenía el dinero. Los uniformados buscaron en todas sus pertenencias en medio de la indignación de los peatones.

Mientras tanto, una abogada que pasaba por el lugar preguntó si ya le habían leído los derechos al sospechoso.

Los ciudadanos piden más control y estrategias de seguridad para este Casco Colonial.

LEA: Quito inaugura lactarios en el Trolebús y la Ecovía para apoyar la lactancia materna