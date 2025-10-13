Quito
Amigos y familiares del ciclista Marcelo Luna piden que su muerte no quede en la impunidad

Marcelo Luna era un abogado de 44 años y estaba entrenando cuando fue embestido por la parte posterior de su bicicleta.

   
Colectivos de ciclistas, amigos y familiares del deportista Marcelo Luna se concentraron la mañana del domingo 12 de octubre en el sector de La Forestal, norte de Quito. Exigieron que no quede en la impunidad la muerte de Luna, quien murió tras ser atropellado por un taxista en la Ruta Viva.

Evidenciando su tristeza, los deportistas colocaron en globos blancos en sus bicicletas como un símbolo de recuerdo por su amigo, por su hermano de ruta.

"Era el alma del equipo, el que siempre tenía un chiste, el que siempre nos sacaba de alguna depresión", contó David, amigo de Marcelo.

Se montaron en su 'caballito de acero' para iniciar una pedaleada hasta la Ruta Viva, punto donde murió el deportista. Ahí se encontraron con la familia de Luna. Con lágrimas en sus ojos pintaron un corazón azul en recuerdo de Marcelo.

Un taxista atropelló a Marcelo Luna

Marcelo Luna era un abogado de 44 años y estaba entrenando cuando fue embestido por la parte posterior del vehículo. El conductor, al parecer, viajaba a exceso de velocidad y se dio a la fuga.

Este hecho revive la falta de respeto y empatía que sufren a diario los ciclistas. Ellos piden a los usuarios de las vías de Quito que respeten sus espacios y respeten la movilidad alternativa en la capital

Las autoridades están tras la pista del responsable de este accidente que deja a una familia sumida en la tristeza.

