Amigos y familiares del ciclista Marcelo Luna piden que su muerte no quede en la impunidad

Colectivos de <b>ciclistas</b>, amigos y familiares del deportista <b>Marcelo Luna</b> se concentraron la mañana del domingo 12 de octubre en el sector de La Forestal, <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito target=_blank>norte de Quito</a>. Exigieron que no quede en la<b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/ciclista-fallecio-atropellado-ruta-viva-IG10258202 target=_blank></a> <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/trailer-autos-choque-avenida-simon-bolivar-BF10267723 target=_blank></a>