Un ciclista murió atropellado en la Ruta Viva

Un ciclista murió atropellado la mañana de este jueves 9 de octubre en la Ruta Viva, barrio La Morita, parroquia de Tumbaco, en el oriente de Quito.

La comunidad de ciclistas de Ecuador se solidarizó con amigos y familiares de la víctima.

La emergencia es atendida por el Cuerpo de Bomberos Quito y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

El siniestro se produjo en el kilómetro 9, altura del escalón de Tumbaco, en sentido Quito-Aeropuerto.

Se mantienen cerrados los carriles derecho y central.

