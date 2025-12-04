Estos son los tres finalistas del concurso El Plato Quiteño de Televistazo en la Comunidad

En el marco de las festividades por los<b> 491 años de la Fundación de Quito, </b>Televistazo en la Comunidad de Ecuavisa lanzo la primera edición del concurso gastronómico<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/asi-puedes-votar-elegir-ganador-plato-quiteno-ecuavisa-play-PC10472409 target=_blank> El Plato Quiteño</a>. La iniciativa<b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/plato-quiteno-ecuavisa-celebra-sabores-tradicionales-honor-491-anos-fundacion-quito-IK10386259 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b>