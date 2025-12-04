Quito
04 dic 2025 , 09:30

Estos son los tres finalistas del concurso El Plato Quiteño de Televistazo en la Comunidad

Estos son los tres restaurantes que llegaron a la final del programa concurso de Televistazo en la Comunidad, El Plato Quiteño.

   
Televistazo
user placeholder

Redacción
En el marco de las festividades por los 491 años de la Fundación de Quito, Televistazo en la Comunidad de Ecuavisa lanzo la primera edición del concurso gastronómico El Plato Quiteño. La iniciativa que busca rendir homenaje a la riqueza culinaria y a las huecas que conservan las recetas tradicionales de la carita de dios.

LEA: El Plato Quiteño: Televistazo en la Comunidad en búsqueda de la mejor hueca de la capital

Durante 15 días, Ecuavisa en la Comunidad ha explorado los restaurantes y los platos tradicionales de la capital. La gran final se desarrollará este viernes 5 de diciembre, en el Museo de la Ciudad, a partir de las 7:30, en la transmisión de Televistazo en la Comunidad. Después de que cada hueca presentara su plato más emblemático, solamente tres llegaron a la gran final.

La ronda clasificatoria concluyó este jueves 4 de diciembre. Las propuestas gastronómicas de las 18 huecas participantes fueron valoradas por su sabor, técnica y presentación.

¿Quiénes pasaron a la gran final?

El público eligió a una hueca que pasó directamente a la final mediante la votación en la aplicación Ecuavisa Play. El jurado del concurso, conformado por Damián Bernal, El Champ, y Juan Daniel Cevallos, seleccionó a los otros dos finalistas, tomando en cuenta criterios como sabor, técnica culinaria, presentación, creatividad, identidad quiteña y la experiencia ofrecida por cada establecimiento.

LEA: Juan Daniel Cevallos y El Champ, los jurados de lujo para el concurso El Plato Quiteño

El primer restaurante en asegurar su lugar en la ronda final, gracias al voto del público, fue Las Auténticas Tripas del Inca, reconocida por su plato más emblemático, el Trip Mollejero. Por su parte, los otros dos finalistas, escogidos por el jurado, son Esencia Ecuatoriana, que destacó con su tradicional Yahuarlocro, y Cura Males, con su bebida insignia, el Rosero Quiteño.

Estos tres establecimientos se enfrentan con sus mejores platos y promete ser una celebración de la gastronomía quiteña, donde los platos tradicionales y la creatividad de cada hueca se enfrentarán para determinar quién se llevará el título en esta primera edición del concurso El Plato Quiteño.

