Quito
25 nov 2025 , 17:03

Así puedes votar para elegir al ganador de El Plato Quiteño en Ecuavisa Play

Aprende a registrarte y votar por tu plato quiteño favorito usando la app Ecuavisa Play hasta el 5 de diciembre.

   
    Foto de un hornado, uno de los platos más populares de la gastronomía quiteña. ( RRS )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kenneth Triviño
En el marco de las festividades por los 491 años de la Fundación de Quito, el concurso gastronómico El Plato Quiteño de Televistazo en la Comunidad ha puesto en manos del público la decisión de elegir a la mejor hueca de la capital.

El certamen, que se desarrolla del 24 de noviembre al 5 de diciembre de 2025 con 18 huecas participantes, requiere que los votantes sigan un proceso de registro específico a través de Ecuavisa Play. Aquí te contamos cómo puedes votar.

¿Cómo puedo votar?

Para poder votar por alguna de las 18 huecas, los usuarios deben obligatoriamente crear una cuenta en Ecuavisa y descargar la aplicación móvil Ecuavisa Play (disponible en iOS y Android).

Para crear tu cuenta, deberás seguir estos pasos:

  • Descarga e ingresa a la app de Ecuavisa Play.
  • Accede a la sección Perfil en la esquina superior derecha y selecciona Mi Cuenta.
  • Ingresa tu correo electrónico.
  • Llena los campos con la información solicitada:
  • Acepta los términos y condiciones.
  • Haz clic en Regístrate y tu cuenta estará lista.

    • Una vez que tengas tu cuenta activa, el proceso para emitir tu voto es sencillo, pero debe realizarse única y exclusivamente dentro de la app Ecuavisa Play:

  • Abre la aplicación Ecuavisa Play.
  • En la sección inferior, escoge el apartado "Votaciones".
  • Allí, elige la opción "Votación El Plato Quiteño".
  • Elige una de las huecas tradicionales participantes (Recuerda: es un voto por usuario).
  • Haz clic en "Votar" y habrás emitido tu voto.

    • Los votos del público serán cruciales para determinar a los tres finalistas que competirán en la gran final, programada para el 5 de diciembre en el Centro Histórico de Quito.

