Así puedes votar para elegir al ganador de El Plato Quiteño en Ecuavisa Play

En el marco de las festividades por los 491 años de la Fundación de Quito, el concurso gastronómico El Plato Quiteño de Televistazo en la Comunidad ha puesto en manos del público la decisión de elegir a la mejor hueca de la capital.

El certamen, que se desarrolla del 24 de noviembre al 5 de diciembre de 2025 con 18 huecas participantes, requiere que los votantes sigan un proceso de registro específico a través de Ecuavisa Play. Aquí te contamos cómo puedes votar.

