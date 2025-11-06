El Plato Quiteño: Televistazo en la Comunidad en búsqueda de la mejor hueca de la capital

En el marco de las festividades por los<b> 491 años de la Fundación de Quito, </b>Televistazo en la Comunidad de Ecuavisa lanza la primera edición del concurso gastronómico El Plato Quiteño, una iniciativa<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/fiestas-de-quito-2025-conozca-la-agenda-de-desfiles-ferias-y-conciertos-GK10382958 target=_blank></a></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/cierres-viales-concierto-shakira-quito-DK10386104 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/fiestas-de-quito-2025-conozca-la-agenda-de-desfiles-ferias-y-conciertos-GK10382958 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b>