Quito
06 nov 2025 , 18:00

El Plato Quiteño: Televistazo en la Comunidad en búsqueda de la mejor hueca de la capital

El concurso gastronómico de Televistazo en la Comunidad recorrerá las huecas de la capital del 24 de noviembre al 5 de diciembre para rescatar los sabores que representan la identidad quiteña.

   
    Foto referencial a platos píticos quiteños. ( Internet )
En el marco de las festividades por los 491 años de la Fundación de Quito, Televistazo en la Comunidad de Ecuavisa lanza la primera edición del concurso gastronómico El Plato Quiteño, una iniciativa que busca rendir homenaje a la riqueza culinaria de Quito y a las huecas que conservan las recetas que forman parte del patrimonio cultural quiteño.

El concurso se desarrollará del 24 de noviembre al 5 de diciembre de 2025, y contará con la participación de 18 huecas seleccionadas de distintos sectores de la ciudad. Cada establecimiento presentará su plato quiteño estrella, que podrá ser una receta tradicional o una reinterpretación con identidad local.

Durante dos semanas, Televistazo en la Comunidad transmitirá en vivo desde dos huecas por día, mostrando la preparación de los platos, entrevistas con los cocineros y la historia detrás de cada negocio. La gran final se celebrará el 5 de diciembre en el Centro Histórico de Quito, donde se presentarán los tres finalistas y se elegirá al ganador del título Mejor Plato Quiteño 2025.

La selección de los finalistas combinará la evaluación de un jurado gastronómico, conformado por chefs invitados y representantes de marcas auspiciantes y con la votación del público, en la aplicación Ecuavisa Play. Dos huecas serán elegidas por el jurado y una por voto popular.

Los criterios de calificación incluyen sabor y técnica culinaria, presentación, creatividad, identidad quiteña y la experiencia ofrecida por la hueca. Además, cada jornada contará con la participación de los barrios y comunidades locales, que aportarán con actividades culturales y artísticas para realzar el espíritu festivo de las fiestas de Quito.

El concurso cuenta con el respaldo de marcas del sector alimenticio y gastronómico, que tendrán presencia en las transmisiones y podrán participar con chefs invitados como parte del jurado.

¿Como inscribirse?

Los negocios que deseen inscribirse en el concurso El Plato Quiteño organizado por Televistazo en la Comunidad, deberán llenar sus datos en el enlace y proporcionar información como el nombre del representante, correo electrónico, número de cédula, nombre del establecimiento, teléfono y usuarios de redes sociales del negocio.

