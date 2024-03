Por este caso, el taxista se encuentra detenido con prisión preventiva y las autoridades buscan a Félix Freire Sánchez y Stalin Aponte Córdova, quienes se encuentran con difusión roja de Interpol y fueron vinculados a la instrucción fiscal del caso, el pasado 12 de marzo. Ahora, Gabriela acude todos los días a las oficinas de ese organismo para pedir que la ayuden, pues los nombres de los sospechosos aún no aparecen en la página web de esa institución .

El amigo apareció horas después, bajo los efectos de la escopolamina y sin recordar lo que pasó tras subir al vehículo. El cadáver de Mendoza fue encontrado un mes después, el 27 de febrero, en las orillas del río Guayllabamba . "A mi hermano lo apuñalaron y lo arrojaron al río. Le pedimos al presidente Daniel Noboa que nos escuche porque este caso no puede quedar impune", dijo Gabriela Mendoza , hermana de Hernán, en una entrevista con Ecuavisa.com.

La escopolamina es una sustancia altamente peligrosa cuando es utilizada por delincuentes. No solo ocasiona pérdidas materiales, sino que puede afectar seriamente a la salud física y mental de una persona e incluso provocar su muerte.

Este hecho reveló la forma cómo operan las bandas criminales en el sector de La Pradera y otros puntos de la urbe como La Mariscal, Cumbayá, Quitumbe, etc . Los delincuentes abordan a las víctimas en las afueras de los centros de diversión y les ofrecen bebidas. En otros casos, entablan amistad con mujeres que los drogan. Incluso hay denuncias en las que los ladrones se llevaron objetos de valor de casas o departamentos mientras los propietarios estaban bajo el influjo de sustancias.

El año pasado se dieron 652 robos por aturdimiento de sustancias (tabla de arriba), según los reportes policiales y en 2022 fueron 621, lo cual implica que hubo un incremento del 5%. La administración zonal en donde se produjo la mayor cantidad de sustracciones con aturdimientos de sustancias, en 2023, fue Eugenio Espejo con 256 eventos. Le siguen La Delicia, Eloy Alfaro, Quitumbe, Manuela Sáenz, Tumbaco, Calderón y Los Chillos (cuadro de abajo). El horario en que operan los grupos delictivos, con mayor recurrencia, es de 01:00 a 01:54 y los días de alta incidencia son los viernes y sábados.

Eso le pasó a Luis Saltos, de 33 años, cuando se encontraba en un bar-restaurante del Centro Histórico de Quito, la noche del viernes 17 de marzo de 2023. Recuerda que un par de mujeres se encontraban junto a él cuando comenzó a sentir una sensación de hormigueo en la piel, mareos y su corazón latía rápidamente. Pidió ayuda a un mesero, quien lo llevó a la cocina para ayudarle. Permaneció allí por más de dos horas hasta que logró recuperarse y se fue a casa.

"Me dieron escopolamina, pero logré reaccionar a tiempo y no me robaron. Estoy seguro que esas chicas querían sacar mi dinero del cajero automático", narró a Ecuavisa.com.

Pese a la preocupación que hay entre la ciudadanía por la delincuencia, en el Municipio de Quito se ha informado que los incidentes de inseguridad han disminuido. En la sesión ordinaria número 51 del Concejo Metropolitano, del pasado 5 de marzo, se conocieron las acciones desarrolladas por la Alcaldía dentro del estado de excepción que rige en Ecuador desde el 8 de enero de 2024.

