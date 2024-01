Jandino, actor y cantante ecuatoriano, conocido por interpretar a Eric Andrade en la serie "Soy Luna" y a él mismo en "Bia", ambas series originales de Disney Channel, fue drogado con escopolamina y asaltado al salir de una fiesta en Ecuador el 20 de enero.

“Me pusieron escopolamina, me robaron el celular y me sacaron de la tarjeta más de mil dólares”, explica el artista en un video en su cuenta de Instagram. Con conmoción, explica que la razón de hacer el video fue el "terror de que les pase lo mismo", dice Jandino, refiriéndose a sus fanáticos y seguidores.

También le puede interesar: Secuestros exprés, muertes, 'vacunas', balaceras, asaltos, ¿cómo opera la delincuencia en Quito?