La Empresa de Transporte de Pasajeros pidió la desvinculación del guardia que impidió el ingreso a la Ecovía de una persona ciega y su perro guía

En un comunicado, la entidad agregó que mantiene su compromiso con la plena garantía de los derechos de las personas con discapacidad.

   
    Imagen referencial del servicio de Ecovía.( Quito Informa. )
Una persona con discapacidad visual fue impedida de ingresar el 25 de agosto a la Ecovía, en Quito, por estar acompañado de su perro guía. El guardia de seguridad de la estación Eloy Alfaro le negó el ingreso con el can.

El momento fue captado en video por otros usuarios, quienes además denunciaron una mala actitud del guardia. Mientras el joven afectado, Andy Díaz, preguntaba el porqué no le dejaban ingresar, el guardia le insistía "Miré, ahí están (las normas), mire". El joven enfáticamente respondía "no puedo ver".

La Empresa de Pasajeros pidió la desvinculación del guardia de seguridad

Ante este hecho discriminatorio, la Empresa Metropolitana de Transporte de Pasajeros pidió la desvinculación del funcionario y aplicó una sanción económica a la empresa de seguridad.

En un comunicado, la entidad agregó que mantiene su compromiso "con la plena garantía de los derechos de las personas con discapacidad, protegidos por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que incluyen el respeto a su dignidad, autonomía e igualdad".

También informó que la Empresa de Pasajeros reforzará los procesos de sensibilización y capacitación en todo su personal a partir de este caso. El objetivo será erradicar acciones que restrinjan o afecten derechos.

