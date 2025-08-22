Quito | Con agua y ortiga, moradores de Las Casas castigaron a sospechoso de robo

Los vecinos del sector Las Casas, noroccidente de Quito, impidieron un robo y después bañaron con agua y ortiga al sospechoso.

Eran las 11 de la mañana de este jueves 21 de agosto cuando la comunidad se percató de la presencia de un sujeto dentro del templo religioso de la zona.

Según los vecinos, el individuo saltó el cerramiento, rompió algunos vidrios y estaba a punto de ingresar a la iglesia, pero en ese momento alertaron a la Policía.

"Ya son tres veces que le roban a la iglesia en un mes", denunció una vecina.

El sujeto al mirar a los uniformados se hizo el mareado, fingió estar bajo los efectos del alcohol y hasta caminaba arrastrando los pies. Esto, a pesar de que según los vecinos segundos antes saltó con gran agilidad la cerca.

