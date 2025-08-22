Quito | Con agua y ortiga, moradores de Las Casas castigaron a sospechoso de robo

Los vecinos del sector <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/las-casas target=_blank>Las Casas</a>, noroccidente de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito target=_blank>Quito</a>, impidieron un robo y después bañaron con<b> agua y ortiga</b> al sospechoso. Eran las 11 de la mañana de este jueves 21 de agosto cuando la comunidad<b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/auto-incendio-dos-fallecidos-avenida-simon-bolivar-LX9981148 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/delincuentes-robo-auto-15-segundos-sur-quito-JX9981128 target=_blank></a>