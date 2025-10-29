Cuatro familias damnificadas recibieron menaje tras incendios y colapsos

Cuatro familias, del centro y norte de Quito, que perdieron total o parcialmente sus pertenencias debido a <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/deslizamiento-de-tierra target=_blank>deslizamientos de tierra</a></b>, incendios y colapsos de sus viviendas, recibieron menaje de casa<b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/fuertes-lluvias-reporte-quito-27-octubre-NG10342395 target=_blank></a>