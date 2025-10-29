Quito
29 oct 2025 , 21:00

Cuatro familias damnificadas recibieron menaje tras incendios y colapsos

Emseguridad entregó juegos de comedor, sala y dormitorio, televisores, línea blanca, utensilios de cocina, colchones, armarios y otros artículos

   
    Los técnicos del Municipio entregando los enseres a los damnificados.( Cortesía de Quito Informa )
Cuatro familias, del centro y norte de Quito, que perdieron total o parcialmente sus pertenencias debido a deslizamientos de tierra, incendios y colapsos de sus viviendas, recibieron menaje de casa por parte del Municipio.

La Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana (Emseguridad) distribuyó juegos de comedor, sala y dormitorio, televisores, línea blanca, utensilios de cocina, colchones, armarios y otros artículos.

Se invirtió más de USD 7 500 que es parte del Fondo de Emergencias y Gestión de Riesgos, financiado con la Tasa de Seguridad Ciudadana que aportan los quiteños, y garantiza una respuesta municipal inmediata y coordinada ante eventos adversos.

Las familias afectadas recibieron apoyo en menos de 24 horas, lo que les permite iniciar de forma rápida la reconstrucción de sus hogares y retomar su cotidianidad con esperanza y dignidad.

Temas
Precipitaciones
Lluvias
damnificados
ayuda
emergencias
entrega
Municipio de Quito
Quito
Noticias
