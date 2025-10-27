Una fuerte lluvia se reporta en Quito, la tarde de este 27 de octubre

Lluvia se registra en diferentes sectores de <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/quito target=_blank>Quito</a></b>, la tarde de este lunes 27 octubre de 2025. El <b>sistema ECU 911</b> informó que, mediante las cámaras de videovigilancia, se visualiza precipitaciones en<b></b> <b></b><b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/tormenta-electrica target=_blank></a></b><b></b><b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=nofollow noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/napo-cerrada-via-e45-narupa-orellana-deslizamientos-tierra-AB10337878 target=_blank></a></b>