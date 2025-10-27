Una fuerte lluvia se reporta en Quito, la tarde de este 27 de octubre

Lluvia se registra en diferentes sectores de Quito, la tarde de este lunes 27 octubre de 2025. El sistema ECU 911 informó que, mediante las cámaras de videovigilancia, se visualiza precipitaciones en la Panamericana Sur y Guarderas, Av. Simón Bolívar y Ruta Viva y avenida Mariscal Sucre, Ajaví y OE7.

También se reportan precipitaciones en el norte de la capital, principalmente en las zonas aledañas al parque La Carolina, en plena zona bancaria y comercial. Al momento, las autoridades no han reportado emergencias derivadas del aguacero.

En su último reporte, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó que las lluvias intensas continuarán entre el 26 y el 30 de octubre, con mayor incidencia en toda la Sierra, el norte de la Costa y la región Amazónica.

Según el reporte, las precipitaciones se mantendrán desde las 16:00 de este domingo 26 hasta las 20:00 del jueves 30 de octubre, y podrían incrementarse progresivamente en el callejón interandino y la Amazonía, aunque en la Costa podría disminuir ligeramente.

Le puede interesar: Napo | Cerrada la vía E45 Narupa-Orellana por deslizamientos de tierra