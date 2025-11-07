Concierto de Shakira: Quito tendrá operativos para que las calles se mantengan limpias

La empresa metropolitana de aseo (Emaseo) ejecutará trabajos de limpieza antes, durante y después de los tres conciertos que Shakira brindará en el Estadio Olímpico Atahualpa, norte de Quito.

El objetivo es que los miles de visitantes que llegarán a la capital se encuentren con avenidas y aceras pulcras para caminar.

Antes y durante el concierto, de 18:00 a 20:00, 40 obreros de barrido manual recorrerán las calles aledañas del estadio, retirando residuos acumulados por la actividad comercial y peatonal.

Los asistentes también encontrarán seis contenedores de basura. Además, un camión cánter realizará el retiro constante de residuos, producto de los puestos ambulantes y áreas de paso.

Luego de los conciertos, de 00:00 a 03:00, 40 obreros de barrido manual, acompañados de la barredora mecánica y de la hidrolavadora, limpiarán zonas de alta concentración, salidas del estadio y calles aledañas.

Los operativos se desarrollarán el sábado 8, domingo 9 y martes 11 de noviembre.

