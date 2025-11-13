La citas para matriculación vehicular en Quito serán reagendadas tras fallas en el sistema AXIS

La citas agendadas para los días 7, 10, 11 y 12 de noviembre para la matriculación vehicular en los centros Bicentenario y Quitumbe de Quito serán reagendadas para la semana siguiente.

El 12 de noviembre, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que la atención en estos centros se encontraba suspendida por problemas en el sistema AXIS de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

Dicho sistema de la ANT ha tenido fallas constantes en su sistema, entorpeciendo los trámites vehiculares a escala nacional.

Hay molestias en los usuarios porque los turnos que tenían agendados son constantemente reprogramados. Lo mismo sucede con quienes buscan obtener una cita mediante Internet.

La ANT ofreció extender sus horarios para tramitar turnos represados por fallas en su sistema.

