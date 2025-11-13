Quito
La citas para matriculación vehicular en Quito serán reagendadas tras fallas en el sistema AXIS

El sistema de la ANT viene fallando desde la semana pasada y genera molestias en los usuarios.

   
    Imagen de archivo del Centro de Matriculación Vehicular Bicentenario en el norte de Quito.( Televistazo )
La citas agendadas para los días 7, 10, 11 y 12 de noviembre para la matriculación vehicular en los centros Bicentenario y Quitumbe de Quito serán reagendadas para la semana siguiente.

El 12 de noviembre, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que la atención en estos centros se encontraba suspendida por problemas en el sistema AXIS de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

Dicho sistema de la ANT ha tenido fallas constantes en su sistema, entorpeciendo los trámites vehiculares a escala nacional.

Hay molestias en los usuarios porque los turnos que tenían agendados son constantemente reprogramados. Lo mismo sucede con quienes buscan obtener una cita mediante Internet.

La ANT ofreció extender sus horarios para tramitar turnos represados por fallas en su sistema.

