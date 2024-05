Cumbayá pasó de ser un sitio residencial y descanso a un lugar de diversión nocturna. En un abrir y cerrar de ojos, en menos de dos años,esa parroquia se convirtió en el epicentro de restaurantes, encuentros y fiesta.

Ahora, sus casi 8 000 habitantes del centro de Cumbayá comparten el mismo espacio con otros negocios que quizás jamás imaginaron que aparecerían. Hay decenas de restaurantes, bares, discotecas, y hasta casas de citas que, aunque durante la mañana lucen desolados, en las noches del viernes y fines de semana, el ruido es factor común.

La fiesta llegó hasta las calles Francisco de Orellana, Manabí, Juan Montalvo, abarcando prácticamente una manzana entera de diversión pero también de descontrol. Solo allí, el último tiempo, se entregaron 316 licencias de actividad económica específicamente de cafeterías y restaurantes. De ese número, 106 están en pleno centro.

Solo cuatro establecimientos tienen permiso de bares o discotecas, pero aquí la realidad es otra. En algunos restaurantes la norma no se respeta y tampoco hay quien la haga respetar. A pesar de tener restricción de venta de alcohol, aquí lo hacen y como plus ofrecen karaoke, a pesar de no estar autorizados.

Le puede interesar: Rechazo ciudadano a la resolución que permite la instalación de alarmas en los barrios donde viven los concejales y el alcalde