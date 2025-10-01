Carreras callejeras en Quito: cómo y dónde se desarrollan los piques

Los piques, como se conoce a las carreras de autos en Quito, se han convertido en un punto de encuentro para decenas de aficionados a la velocidad y los motores. Estas competencias informales se realizan, sobre todo, los miércoles y jueves en la noche, en avenidas amplias y rectas de la ciudad.

A los piques suelen llegar conductores con vehículos modificados, equipados con escapes ruidosos y motores preparados para alcanzar la mayor aceleración en pocos segundos. El objetivo es medir fuerzas en tramos cortos, normalmente de recta, donde dos autos se enfrentan mientras los asistentes observan desde los costados.

LEA: Piques de vehículos molestan a vecinos del parque La Carolina

El ambiente combina música a alto volumen, grupos de amigos y curiosos que se reúnen para mirar las carreras. Algunos llegan únicamente como espectadores, mientras otros acuden para mostrar sus autos, compartir consejos sobre modificaciones o intercambiar datos sobre mecánica y repuestos.

La convocatoria a estos eventos se mantiene en secreto hasta el último momento, la información sobre la hora y el lugar se comparte el mismo día, apenas con unas horas de anticipación. De esta manera, los organizadores buscan evitar que se sume demasiada gente que no compite y mantener cierto control sobre quiénes asisten.

Según información obtenida por los propios asistentes, existe incluso una lista con los 15 autos más rápidos y los nombres de sus conductores, algo parecido a un marcador de videojuego. Esta clasificación, que circula entre los participantes, se convierte en un incentivo para medir fuerzas semana a semana y tratar de escalar posiciones dentro de la comunidad de corredores, entre los autos más rápidos de la capital se encuentran modelos como Volkswagen Golf GTI, Mustang, BMW e incluso autos icónicos japoneses como el Toyota Supra y Nissan Silvia.

Entre los puntos más visitados para estos encuentros están la Ruta Viva y también destacan avenidas del sur de Quito y zonas cercanas al aeropuerto, donde las rectas largas facilitan las competencias.

A pesar de lo que se cree, el ambiente en los piques es muy tranquilo. Los asistentes son personas amables que solo buscan disfrutar de su hobby favorito, ya que Quito no cuenta con un espacio adecuado para esta práctica. El lugar más cercano destinado para competencias de autos es el autódromo de Yahuarcocha, en Ibarra, aproximadamente a dos horas de la capital.

LEA: Trolebús, Ecovía y alimentadores modificarán temporalmente sus rutas por la repavimentación en El Recreo

Aunque la competencia principal es la aceleración, los piques también funcionan como vitrina para mostrar autos clásicos, vehículos deportivos importados y motocicletas de alta cilindrada. En muchos casos, los encuentros se prolongan hasta la madrugada, convirtiéndose en un espacio de reunión para los amantes del automovilismo callejero.