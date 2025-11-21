Un camión se volcó en Tababela, nororiente de Quito, y provoca cierres viales

Un camión se volcó en el intercambiador de Tababela, nororiente de Quito, la madrugada de este viernes 21 de noviembre de 2025.

Personal de primera respuesta informó que la circulación vehicular se encuentra cerrada en sentido norte - sur.

El ECU 911 recibió la alerta a las 04:14. Ciudadanos reportaron un camión volcado en la E35 - Intercambiador de Tababela.

La emergencia fue atendida por el Cuerpo de Bomberos Quito y la Policía Nacional.

Las autoridades no informaron si el conductor resultó herido.

La noche del 18 de noviembre también se registró un siniestro de tránsito en Tababela. Una furgoneta se volcó y dejó 18 heridos.

Debido a la cantidad de siniestros en los que se ven involucrados los vehículos pesados, el Municipio de Quito implementará horarios específicos para que circulen.

