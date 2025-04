Quito | Dos casas quedaron destruidas tras el desplome de un árbol en la avenida 5 de Junio

¡Destruidas! Así quedaron 2 casas después de que un árbol de 15 metros les cayera encima. El incidente ocurrió en la avenida 5 de junio tras el fuerte aguacero registrado la tarde de este jueves.

Karina es una de las afectadas y manifiesta que esto fue alertado al Municipio para que puedan prevenir lo que hoy, se lamenta.

"Fui al Municipio y pedí ayuda, les dije que los árboles se iban a caer, que yo paso por ahí porque tengo a mi hijo con el 99 % de discapacidad y que me ayuden a botar los árboles, pero hicieron cado omiso", indica Karina Quijije, afectada.

Doña Rosa es la dueña del otro inmueble afectado y pide a las autoridades locales ayuda inmediata.

"Todos ganan aquí con nuestros impuestos, por qué no nos ayudan, por qué no hacen el favor de ver a la gente que lo necesita. Nos dijeron que había 15 deslaves diarios y que esto no estaba de peligro y que no va a pasar nada", aseguró Rosa Moreno, afectada.

Al lugar llego personal del Cuerpo de Bomberos y del Municipio, quienes intervinieron en esta emergencia.

"Lo que se va a hacer en primera instancia es liberar el peso del árbol que está sobre la cubierta de una casa", dijo Alejandro Ortiz, de la Administración Zonal Manuela Sáenz.

Parques y Jardines también trabajo en el lugar.

"Hay tres árboles que están con un poco de riesgo. Están fuertes, pero sí hay que cortarles por la seguridad de los vecinos del sector", indicó Alejandro Ortiz, de la Administración Zonal Manuela Sáenz.

"Atrás de los que de los que sucedió están poniendo en peligro, inminente a las casas que existen aquí. Estas casas son de adobe", informó Wilson Quevedo, vecino del sector.

Seis familias fueron evacuadas a albergues provisionales mientras personal policial resguardan los inmuebles

Otro árbol cayó sobre una de las cabinas del teleférico, afortunadamente no hubo personas heridas.

