Reducir la velocidad en la av. Simón Bolívar es la clave para disminuir muertes por siniestros, dicen autoridades municipales

Esta vía tiene un límite de velocidad de hasta 90 km/h. Pero Washington Martínez , director de la Agencia Metropolitana de Tránsito ( AMT ), indica que es una regla que casi no se cumple.

En este contexto, el concejal Wilson Merino pidió al alcalde de Quito, Pabel Muñoz , que declare la emergencia en la Simón Bolívar. Si bien no se dio paso a este pedido, lo que sí se logró, el 16 de enero de 2024, es una resolución que declara a la seguridad vial como prioridad en la capital, "en virtud de los siniestros ocurridos en el transcurso de los últimos meses, con énfasis en la avenida Simón Bolívar".

Pero el tema no queda ahí. El concejal Merino presentó un proyecto de ordenanza "donde la seguridad vial es un elemento estructurador de la política pública de movilidad". Este proyecto, que se elaboró con organizaciones expertas en la materia, ya se expuso ante la Comisión de Movilidad y en los próximos se elevará a primer debate en el Concejo Metropolitano.

"¿Sabe qué tengo que hacer en la Simón Bolívar? Tengo que congestionarle. Porque cuando la Simón Bolívar está congestionada no hay accidentes. Pero a la gente diciendo: 'ahh estos agentes en qué cabeza salen a las 08:00 a hacer un operativo'. No hacemos operativo, salgo a congestionar la avenida porque no tengo otra alternativa".

Y puntualiza que, pese a las críticas, los números lo respaldan. En un sábado ejecutando las campañas "50 km/h es la clave y Tú decides desde las 05:00 hasta las 20:00 tuvimos cero accidentes", asegura.