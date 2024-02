Quito: cinco tramos de la avenida Simón Bolívar concentran la mayoría de los siniestros de esta vía

La recta que nace del intercambiador de Carapungo anticipa una curva donde las velocidades llegan a los 80 y hasta 100 km por hora. En este tramo, la vía tiene hundimientos y cuarteaduras que poco importan a los conductores.

"No respetan la señalización, por eso existen los accidentes de magnitud grave", contó a Ecuavisa Luis Calva, agente de Tránsito.

El redondel de Zámbiza es otro de los puntos donde el caos en horas pico, porque allí, por ejemplo, desaparece la ley, y sobre las señales de 'ceda el paso' se impone el peso y el tamaño del vehículo. Es común que un bus se abalance sobre un auto pequeño, como ocurrió mientras se filmaba este reportaje.

"Imagínese una furgoneta contra un bus. Imagínese si iba con un niño. Es irresponsable", expresó Santiago Andrade, víctima del choque.

La curva de Guápulo es otra de las zonas críticas. El clima en contra, radar activo, asfalto resbaladizo y la presencia de neblina no logran frenar a los avezados conductores que, con sus peligrosas maniobras, causan accidentes.

Dos jóvenes volcaron y sobrevivieron para contarlo. "Es muy común. Saben que el suelo está resbaloso y se cruzan de una. No le da chance a reaccionar. Y pues, aunque reaccione lo más pronto, mire: por no causar un accidente, por no irme encima de los otros carros, me apego a la cuneta", indicó Marlon Chávez, uno de los afectados.

Dos kilómetros más arriba está el intercambiador de la Ruta Viva, la que conduce al aeropuerto de Quito. De bajada, el peligro se siente porque los conductores aprietan el acelerador.

La señalética está colocada por la Agencia Metropolitana de Tránsito y es ignorada al punto de convertirse en un riesgo para vehículos como un tráiler, que casi no alcanza a frenar (mire el video). Estuvo a punto de causar una tragedia.

La zona de La forestal y El Troje son otros dos sitios donde se producen impactantes accidentes, como el que ocurrió el jueves, 22 de febrero de 2024.

Que la avenida Simón Bolívar es la vía de la muerte, no es solo un decir. Sus parterres son cementerios donde varias familias han puesto cruces para recordar las tragedias que, desafortunadamente, no ayudan a cambiar el comportamiento de los usuarios.