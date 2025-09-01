Quito
01 sep 2025 , 06:59

Un automóvil se volcó en la avenida 10 de Agosto y Cuero Caicedo

En la zona se reportó congestión vehicular. Una conductora fue trasladada a un centro asistencial para ser atendida.

   
Antes de las 06:00 de este lunes 1 de septiembre de 2025 se reportó un siniestro de tránsito en la avenida 10 de Agosto y Cuero y Caicedo, frente a la parada del Trolebús. Se trató de un vehículo volcado. Hubo dos personas heridas y daños a la propiedad pública.

Se cerró un carril, en sentido norte-sur, sobre la avenida 10 Agosto. En el sitio se reportó congestión vehicular.

Santiago Erazo, del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ), informó que una conductora fue trasladada a un centro asistencial. Personal del Servicio de Investigación de Siniestros de Tránsito (SIAT) acudió al sitio para analizar la escena del siniestro y los daños.

Pasadas las 07:00, la vía seguía cerrada mientras los técnicos continuaban levantando evidencias.

