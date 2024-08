Más de 400 personas habitantes de calle se contabilizan en el Centro Histórico; el número va en aumento

Cae la noche y la Carita de Dios muestra su otra cara, la que muchos vemos, pero pocos conocen; la de la miseria, el abandono y el desinterés. La realidad de las personas habitantes de calle.

En el Centro Histórico hay muchos de ellos, como María, quien cuenta que decidió llevar esta vida porque no logro hallar una oportunidad de superación.

"Vivía en Estados Unidos, pero como era ilegal. Me deportaron, llegué acá y me hice alcohólica, me dediqué a las drogas. Ahora estoy con artrosis", contó a Televistazo.

Tiene dos hijos y a veces suelen llevarle comida. Para María, la discriminación es un problema arraigado en nuestra sociedad. "Hay que comprender que porque uno este tomadito o está sucio, significa que no necesitamos ayuda. Todos merecemos una oportunidad".

En el parque El Ejido se encuentra Jorge. Él perdió a su esposa a causa de una intoxicación de alcohol y desde ahí su vida cambio. Él vive bajo las estrellas, durmiendo donde puede y tratando de sobrevivir.