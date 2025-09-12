173 motos fueron retenidas en operativos realizados en Quito

Varios operativos de control a <b>motocicletas</b> en el norte, sur y centro de la ciudad, fueron desplegados por la<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/agencia-metropolitana-de-transito target=_blank> <b>Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT)</b></a>, para prevenir siniestros de tránsito, garantizar<b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/quito-policia-nacional-tras-la-pista-integrantes-banda-los-tijeras-av-simon-bolivar-asalto-pasajeros-buses-GJ10087881 target=_blank></a></b>