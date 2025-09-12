Quito
12 sep 2025 , 09:55

173 motos fueron retenidas en operativos realizados en Quito

Ocurrió en los últimos controles realizados, el pasado 11 de septiembre. se emitieron 416 citaciones, correspondientes a infracciones por llantas en mal estado, valores pendientes de pago y daños mecánicos, entre otras.

   
    Los controles de motocicletas en Quito son permanentes. ( Cortesía de Quito Inorma )
Varios operativos de control a motocicletas en el norte, sur y centro de la ciudad, fueron desplegados por la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), para prevenir siniestros de tránsito, garantizar la seguridad vial y verificar el cumplimiento de la normativa.

Las intervenciones se desarrollaron desde temprano en la mañana hasta horas de la noche, en 12 puntos estratégicos de la urbe, con acompañamiento interinstitucional y de la Secretaría de Seguridad.

En los últimos controles, realizados el 11 de septiembre, se emitieron un total de 416 citaciones, correspondientes a varias infracciones derivadas de irregularidades como llantas en mal estado, valores pendientes de pago y daños mecánicos. Hubo 173 motos retenidas.

