Quito
19 dic 2025 , 11:44

107 vallas publicitarias no regularizables fueron suspendidas en Quito

La AMC dijo que 22 de ellas ocupaban indebidamente el espacio público.

   
  • 107 vallas publicitarias no regularizables fueron suspendidas en Quito
    Retiro de vallas en una vía de Quito.( Camilo Cevallos / Municipio de Quito )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
Canal WhatsApp
Newsletter

107 vallas publicitarias que no pueden ser regularizadas fueron suspendidas en el Distrito Metropolitano de Quito.

De ese número, 85 estructuras estaban instaladas en predios privados y 22 ocupaban indebidamente el espacio público, "por lo que fueron selladas y retiradas de funcionamiento", indicó el Municipio de Quito.

El Cabildo agregó que más del 60 % de vallas suspendidas se concentra en las administraciones zonales de Manuela Sáenz y Tumbaco, con presencia de estas estructuras en veredas y calles, así como en zonas de protección ecológica.

LEA: 500 estructuras publicitarias siguen en el deterioro en Quito y no hay fecha de solución

El 30 de octubre de 2025, el Concejo Metropolitano de Quito aprobó una ordenanza que regula la colocación de vallas y pantallas publicitarias en Quito.

La normativa prohíbe la instalación de vallas en suelos de protección ecológica, patrimonial o arqueológica, entre otros, y fija criterios técnicos para evitar concentración de estructuras, como distancias mínimas entre vallas en determinados usos de suelo y condiciones específicas para lotes.

LEA: Quito: el control de las vallas publicitarias es deficiente y no se encuentra una solución al problema

Temas
suspensión
vallas publicitarias
AMC
Quito
Tumbaco
Noticias
Recomendadas