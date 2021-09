Quito: Pacientes diabéticos esperan por medicinas en hospitales del IESS

María nos muestra las medicinas que son parte de su tratamiento de diabetes, nos cuenta que durante esta época de la pandemia no solo le preocupaba no contagiarse, si no también seguir tratamiento.

Ha perdido la cuenta de las veces que le han cancelado sus citas de control, sumado a la falta de medicamentos, por ejemplo, la insulina, fármaco esencial en su grado de diabetes.

Nos acercamos hasta el centro de especialidades donde ella retira los medicamentos, para comprobar lo que María y la mayoría de pacientes con enfermedades crónicas sufren y ellos lo dicen.

Patricia Paredes es paciente con diabetes tipo 2, 37 años de su vida ha pasado a base de tratamientos y medicamentos como la levotiroxina que es indispensable para su salud y control, nos cuenta que este medicamento es de bajo costo, pero ahora ni eso le dan en los hospitales.

Cada día debe tomar como mínimo entre 3 y 5 medicinas, a esto se suma el control médico que durante la pandemia fue una odisea conseguir.

Para ella es difícil entender que después de tantos años de aportar a un Seguro Social, hoy en tiempos de pandemia, donde su situación le hace ser más vulnerable, no cuente con un servicio que debería estar pagado.